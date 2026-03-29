Concursante del Miss Grand Thailand se burla y recrea la carilla caída

Una concursante de Miss Grand Thailand, cuyo vídeo se hizo viral por un percance con una carilla dental, lo convirtió en un momento divertido durante la final al recrearlo.

Kamolwan Chanago, concursante de Miss Grand Thailand, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras un incidente ocurrido en el escenario, frente al jurado y el público en directo, durante su presentación. Sin embargo, durante la final, lo transformó en un momento divertido al recrearlo.

En lugar de sentirse incómoda, Kamolwan, subió al escenario sin sus carillas y se las volvió a poner frente al público. Los internautas comentaron y la elogiaron por su confianza a pesar del reciente percance.

Esto ocurre apenas un día después de que se viralizara el vídeo de la concursante, en el que, mientras se presentaba, se le cayeron las carillas dentales. A pesar del susto, mantuvo la calma y lo manejó a la perfección.

El certamen de Miss Grand Thailand se celebró el 28 de marzo de 2026, en el que setenta y siete representantes se clasificaron para competir en la final nacional a través de concursos locales y provinciales celebrados en todo el país.

Al finalizar el evento, Saranrat Puagpipat de Phuket coronó a Pattama Jitsawat de Chonburi como su sucesora.