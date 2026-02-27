¡Bailadera! Farruko suelta el 'remix' de La Chica de los ojos café con Renato

Tras varias décadas del lanzamiento del tema “La chica de los ojos café” del cantante Renato, el cantante Farruko vuelve a poner en el mapa mundial esta canción nuevamente.

El estreno de esta nueva versión se hizo anoche y marcó el aniversario número 40 de una canción lanzada en 1986 y considerada referencia clave de la música romántica en español.

Farruko ha destacado que este proyecto fue grabado en Panamá para honrar el origen del género.

La canción es parte de un nuevo álbum de Farruko que incluye colaboraciones con otras leyendas y artistas panameños como Eddy Lover, El Roockie y Kafu Banton.

El video musical ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de Farruko y en todas las plataformas digitales.