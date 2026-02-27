Show - 27/2/26 - 09:16 AM

¡Bailadera! Farruko suelta el 'remix' de La Chica de los ojos café con Renato

Farruko ha destacado que este proyecto fue grabado en Panamá para honrar el origen del género.

 

Por: Redacción / Web -

Tras varias décadas del lanzamiento del  tema “La chica de los ojos café” del cantante Renato, el cantante Farruko vuelve a poner en el mapa mundial esta canción nuevamente. 

El estreno de esta nueva versión se hizo anoche y marcó el aniversario número 40 de una canción lanzada en 1986 y considerada referencia clave de la música romántica en español.

Farruko ha destacado que este proyecto fue grabado en Panamá para honrar el origen del género.

La canción es parte de un nuevo álbum de Farruko que incluye colaboraciones con otras leyendas y artistas panameños como Eddy Lover, El Roockie y Kafu Banton.

El video musical ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de Farruko y en todas las plataformas digitales. 

Te puede interesar

El 'Man del Yappy' entra a la Mansión del Chiri a repartir buco 'chen chen'

El 'Man del Yappy' entra a la Mansión del Chiri a repartir buco 'chen chen'

Febrero 27, 2026
¡Bailadera! Farruko suelta el 'remix' de La Chica de los ojos café con Renato

¡Bailadera! Farruko suelta el 'remix' de La Chica de los ojos café con Renato

 Febrero 27, 2026
Juanes critica ataques de Trump: "Los inmigrantes le han dado mucho a EEUU"

Juanes critica ataques de Trump: "Los inmigrantes le han dado mucho a EEUU"

 Febrero 27, 2026
¡La promesa se cumplió! Diego De Obaldía y Mafe cruzarán fronteras

¡La promesa se cumplió! Diego De Obaldía y Mafe cruzarán fronteras

 Febrero 27, 2026
Feliz y agradecido por lo que pasa en su vida

Feliz y agradecido por lo que pasa en su vida

 Febrero 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí