Juanes critica ataques de Trump: "Los inmigrantes le han dado mucho a EEUU"

El colombiano Juanes reivindicó en una entrevista con EFE, durante su participación en el Festival Internacional de Viña del Mar, el gran aporte que la comunidad latina ha hecho a Estados Unidos, al tiempo que reconoció que es «muy duro» ver cómo están siendo tratados los migrantes por la Administración de Donald Trump.

«La gran mayoría de los inmigrantes han sido personas muy juiciosas que han trabajado mucho y que han dado mucho a los Estados Unidos (…) Obviamente, claro, hay otros segmentos mínimos que han hecho lo que han hecho, pero creo que la gran mayoría no son personas malas», indicó el multipremiado cantante de Medellín.

Dos decadas en Estados Unidos

Juanes (1972), que se presentó por cuarta vez en su carrera en el escenario viñamarino, indicó que las redadas de migrantes ordenadas por Trump han hecho atravesar situaciones «muy difíciles» a la comunidad latina en Estados Unidos, un país que es la potencia que es hoy gracias a la «mezcla de culturas» y a «toda la gente que ha llegado».

«Yo llegué a los Estados Unidos en el año 96 y hoy es como otro mundo distinto», reflexionó el artista, que reside en Miami junto a su esposa y sus tres hijos.

El país de hace dos décadas «era un lugar donde te podrías sentir muy seguro de alguna manera, pero llegó el 11 de septiembre y lo cambió todo y, después, la crisis del 2008 y el Covid», agregó la estrella, que esta semana recogió en Miami su primer ‘Premio Lo Nuestro a la Trayectoria’ con una camiseta con el eslogan «Aquí se habla español».

Artista intergeneracional

Ganador de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY y recientemente reconocido por Billboard como ‘El Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI’, Juanes llega a Viña del Mar días después de anunciar una gira internacional a partir de mayo y su último álbum, ‘JuanesTeban’.

En su nueva producción, que fue coproducida por él mismo y el argentino Nico Cotton y que se publicará el 6 de marzo, el artista colombiano combina letras cargadas de optimismo y alegría con momentos de profunda vulnerabilidad emocional, en una mezcla de cumbia y rock.

La gira, que incluirá más de 50 presentaciones alrededor del mundo y en la que interpretará sus clásicos y sus temas nuevos, volverá a reunir a miles de seguidores de diferentes generaciones, lo que la estrella considera «un honor inmenso».

«Ese es un milagro de la música, que las canciones van pasando de generación en generación. Me doy cuenta cuando (a los conciertos) van el abuelo, el hijo, el papá, veo a los amigos… Eso me llena de mucha emoción, nunca me imaginé que podía pasar», declaró el autor de famosos temas como ‘A dios le pido’ o ‘La camisa negra’.

Un propósito en la música

Pese a llevar décadas de trayectoria artística, Juanes cree que a día de hoy está «mucho más preparado para todo, para cantar, tocar la guitarra, para el show».

«Hemos aprendido a entender a la gente desde el escenario y cómo manejar un show que fluya. Es algo que no te puedo describir, es hermoso», declaró.

El artista lideró la cuarta jornada del 65° Festival Internacional de Viña del Mar, el certamen de música más importante de Latinoamérica y en el que ya actuó en los años 2003, 2005 y 2009.

«Un día hablando con Joaquín Sabina me decía que estaba esperando a hacer la mejor canción. Todavía no ha llegado su mejor canción. A mí eso me hace sentir vivo, me da un propósito en la música», concluyó.