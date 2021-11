Akim defiende sus plenas dedicadas al ghetto; fans le dicen que expanda su mente

El cantante Akim decidió defenderse de las críticas que ha recibido en la última semana, esto tras el lanzamiento del tema "La Movie" junto a El Tachi.

Para ponerlos en contexto, tras la salida de este sencillo muchos criticaron a El Tachi, mencionando que después de estar tanto tiempo inactivo volvió con una canción de chacalería y no ha lanzado nada comercial.

Según los fans, si Sech lo está ayudando es hora que suelte la rambulería de Panamá y se pegue como lo ha hecho El Boza una vez que salió de suelo panameño.

"Me Río Porque “LOS CONOCEDORES DE MUSICA” le exigen al artista “MUSICA COMERCIAL”M entonces cuando se le hace no la apoyan. Por eso digo y lo dire hasta el final “EL GHETTO SIEMPRE SERÁ EL FOCKIN GHETTO!!!!Aunque ustedes No Me La Den, Yo Mismo Me La Doy SOY UN FOCKIN OG! La calle ta prendía con #MOVIE dime @eltachi507 ey @frankmiamiofficial dile que los lunes son de Oficina @djpiratemusik @fockingrafita", dijo el famoso.

Seguidores han apoyado a Akim por hablar de lo que sucede, sin embargo, hay un grupo que le dice que una cosa es cantar para unos cientos de miles de personas en un guetto y otra cosa es que millones de personas canten tus plenas en el mundo.