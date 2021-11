Despelote en la final del Señorita Panamá; algunos vieron ganar a Colón

Una publicación compartida de Valeria Solanilla (@valeria_solanilla)

Al parecer, días antes de la final se rumoró que Solanilla había renunciado al concurso, pero poco después volvió a mencionar que era participante del concurso. Incluso, se ha rumorado que hubo un pase de factura por hacer esto.

"No es justo, ella no merecía ganar", "Ella ya compitió en México y Estados Unidos, no debería de haber ganado acá", "Como siempre este concurso es una locura y hubo trampa", "Qué esperaban, siempre gana la que aporta el billete", "No vale la pena ver ese concurso", eran algunos de los miles de comentarios que se podían leer.

Brenda Smith, quien tiene 27 años de edad, es nada más y nada menos que Miss Ciudad de México 2020. Ella nació en Georgia, Estados Unidos.