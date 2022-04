Akim recordó cuando le negaron la visa

El artista panameño Akim, quien firmó por Carbon Fiber Music, trajo a memoria cuando le negaron la visa americano.

En su cuenta de Instagram, el cantante de "Otra baby" comentó de un tema que le ha pasado a muchas personas para ingresar a Estados Unidos.

Publicidad

"ME ACUERDO CUANDO ME NEGARON LA VISA", dijo Akim, tras posar junto al vehículo de la película "Volver al futuro" en Nueva York.

Posteriormente, el famoso, quien viene de presentar en los Latin American Music Awards, recibió de muchas personas que se sintieron identificados, entre ellos Rike Music: "Yo también me acuerdo cuando me la negaron, love you bro".

LEE TAMBIÉN: Chyno Miranda no se está muriendo, pero anda mal de salud

Otros por su parte, Mista Bombo le dijo que se trató de una prueba "Solo fue una prueba que te puso Dios, del tamaño de los obstáculos vienen las bendiciones".

Hace algunos días, el artista y su esposa brillaron en los Latin American Music Awards,que se celebró en el Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas, Estados Unidos.