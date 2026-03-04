Show - 04/3/26 - 12:07 PM

Al ritmo de su historia, vuelve 'Tiempo con The Beachers & Friends'

Un homenaje explosivo al legado de The Beachers que promete nostalgia, talento y orgullo nacional en cada nota.

 

La música que ha puesto a bailar a Panamá por casi seis décadas vuelve a encender los escenarios con fuerza y emoción. El Ministerio de Cultura y la plataforma Pulso apuestan nuevamente por el espectáculo “Tiempo con The Beachers & Friends”, un homenaje explosivo al legado de The Beachers que promete nostalgia, talento y orgullo nacional en cada nota.

En su ruta hacia los 60 años de trayectoria, la emblemática agrupación será celebrada con un montaje que fusiona música en vivo, teatro y una poderosa narrativa que conecta generaciones, recordándonos por qué su sonido forma parte del ADN cultural panameño.

Bajo la dirección artística de Jossie Jiménez y la dirección musical de Billy Herron, el show mezcla actores de primera línea con un grupo de talentosos niños, recreando cómo se vivía la música antes y cómo se disfruta hoy.

El espectáculo contará con artistas invitados de gran trayectoria que aportarán su sello personal a esta celebración musical. Entre ellos destacan: Aldo Ranks, Ivan Barrios, Daniel Gallimore, Idania Dowman.
El evento ofrecerá dos presentaciones abiertas y completamente gratuitas:14 de marzo en Arraiján Town Center, y 28 de marzo en Anfiteatro del Parque Omar, una oportunidad perfecta para disfrutar en familia y celebrar lo nuestro.

Además del espectáculo musical, el evento incluirá Pulso Market, un espacio dedicado al emprendimiento, la artesanía y la gastronomía local. Emprendedores y propuestas culinarias panameñas podrán participar sin costo, fortaleciendo la economía creativa y ofreciendo al público una experiencia integral que va más allá del escenario.

“Tiempo con The Beachers & Friends” no es solo un espectáculo; es un homenaje vivo a la identidad musical panameña y una muestra de que el talento local sigue marcando el ritmo del país.

 Marzo 04, 2026
