Bruce Campbell, de SpiderMan, Evil Dead y otras, padece cáncer incurable

Por: Redacción / Web -

El famoso actor de la saga de películas “Evil Dead”, Bruce Campbell informó en sus redes sociales que padece un cáncer “tratable” pero sin cura, y que suspenderá todas sus participaciones en convenciones de fans.

Campbell, de 67 años, es el actor favorito del director Sam Raimi, para quien ha actuado en casi todas sus películas, a partir del cortometraje “Within the Woods” en 1979. Raimi fue quien dio a Campbell su papel más famoso, Ash Williams, en la saga “Evil Dead”, en tres largometrajes y una serie de televisión.

“Hola, amigos. Hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, dice que se abre una ‘oportunidad’, así que vamos con eso: estoy teniendo una oportunidad. También se trata de un tipo de cáncer que es ‘tratable’, no ‘curable’. Me disculpo si eso es un shock; para mí también lo fue”, escribió la estrella de películas de bajo presupuesto.

Aunque no reveló el tipo cáncer que padece, Campbell añadió en la publicación: “Lo bueno es que no voy a entrar en más detalles. Publico esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariciones y las (convenciones de fans) y el trabajo en general deben pasar a un segundo plano frente al tratamiento. Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película ‘Ernie & Emma’ este otoño”.

“Eso es todo. No estoy tratando de despertar simpatía — ni de pedir consejos — solo quiero adelantarme por si llega a circular información falsa (que lo hará). No teman: soy un viejo duro de pelar y tengo un gran apoyo, así que espero seguir por aquí un buen tiempo. Como siempre, ustedes son los mejores fans del mundo y espero verlos pronto”, concluyó.

Campbell también estuvo en la película “Bubba Ho-Tep” (2002) y las series de televisión “The Adventures of Brisco County, Jr” (1993-1994) y “Jack of All Trades” (2000).

