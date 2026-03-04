Show - 04/3/26 - 11:36 AM

Papá de Doralis está mejor y ella aclara polémica que la acusan de imitadora

 

Por: Redacción / Web -

Luego de pasar tremendo susto, la conocida Doralis Mela, dio a conocer que su padre salió del hospital y se encuentra mucho mejor

"Mi papá ya está mejor y en recuperación. Regresó trayendo una noticia nueva", dijo. La semana de carnaval ella contó que tuvo que trabajar con su papá malo por compromisos ya establecidos.

Por su parte, su padre afirma que se siente mejor y quiere seguir a su lado por mucho tiempo más. 

Además de esto, Mela también reaccionó a un comentario donde la acusaban de querer imitar a otra artista por su forma de vestir. Ella aclaró que no pretende parecerse a nadie, que respeta a otros artistas y que de todos se aprende, pero eso no significa que se está copiando.

El tema fue la comparación con Sandra, a lo que aseguró que sus atuendos los compra en tiendas locales y en línea, y que no tienen relación con lo que estaban insinuando. 

Destaca que cada una tiene su propio proceso, esfuerzo e identidad, por lo que compararlas no tiene ningún sentido.

