Alejandro Fernández confiesa que la pandemia le ha pegado duro

"Nunca me había despertado tan temprano en mi vida", bromeó el artista mexicano, quien está preocupado no solo por su salud y la de sus seres queridos, sino por la de los trabajadores de la música, que están “sufriendo terriblemente y no tienen ni qué comer”.

Videos Por: Miami / EFE - Viernes 18 de septiembre de 2020 03:15 PM