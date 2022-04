Alexa Chacón no piensa en el futuro

La expresentadora Alexa Chacón está muy enfocada en su presente y en disfrutar el día a día, por lo que no piensa en el futuro, así lo dio a conocer a sus seguidores.

Pues resulta, que a la influencer le preguntaron que, si desea quedarse a vivir en Londres o si regresaría a Panamá, algo que ella muy rápido respondió.

“A mí no me pregunten del futuro. No me gusta hablar de mis planes, nunca lo he hecho. Miren que les salí con que me mudaba del país de un día para el otro”, manifestó Chacón.

Añadió: “Ustedes simplemente confíen en mí y déjense llevar por el viaje... Gracias por sus bonitos deseos"

Por otro lado, dijo que lo que extraña de su tierra es la comida de su madre, un buen arroz con pollo y tajadas.

En tanto, sobre lo que echa de menos de Panamá dijo: “Panamá no va para ningún lado, siempre tendré mi casa... ese pensamiento me da mucha tranquilidad y me quita esa nostalgia de vivir fuera del país”.

Mientras que al ser consultada sobre lo que deseaba que tuviera Panamá que tiene Londres, comentó que los museos, espacio público al servicio de la comunidad, transporte público de calidad, y muchas otras cosas que son tan obvias.

Por último, comentó que no se siente sola al estar en Londres “No, todo bien, gracias a Dios. Acuérdense que ustedes ven el 5% de la vida de uno por aquí”.

