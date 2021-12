Alexa se cabrea y le dice a la gente que deje de criticar su peso

La conocida fashionista Alexa Chacón se cabreó de las críticas de la gente por su peso y les mandó su pa' trás para que dejen de molestarla.

La famosa que ahora reside en Londres, posteó una foto mostrando su outfit londinense, y aprovechó para lanzar una reflexión acerca de las críticas que en el pasado la afectaban.

"Ya eso pasó. Ya lo sufrí y lo lloré. La razón por la que esto es un tema más grande que yo, es que quiero ver a una Panamá prospera, avanzando y creciendo".

En un post bastante largo agregó que anhela que todos seamos líderes de cosas buenas, y que en Londres, la cultura no permite al ciudadano hablar irresponsablemente ni ofensivamente acerca del peso de ninguna persona.

"El que no quiera cambiar se queda atrás. Habemos quienes sí queremos evolucionar y no nos vamos a dejar arrastrar por los que no quieren. A las mujeres que me leen y encuentran aceptación en mi cuenta, sepan que no estoy cerca de parar y mientras pueda inspirarlas seguiré haciéndolo con gusto".

Recalca: "Y LO QUE VIENE BAJANDO ES UNA SEÑORA UBICADA DE QUIÉN SEA QUE TE OIGA. Ni siquiera tiene que ser con ellos. La conciencia social va más allá de individuo y de lo que nos jode de manera particular. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos para la sociedad, NO CAMBIA NADA!!! Esa persona que me lo dice a mí, se lo dice a una sobrina o lo dice en el trabajo a una compañera. No es una epidemia que me afecta a mí, AFECTA A TODAS".

Seguidores de ella afirmaron que deje de prestar atención a personas que no la apoyan para nada en sus proyectos personales.

No es la primera vez que emite este tipo de comentarios, pues en el pasado la han cuestionado por su forma de vestir, cirugías que debería hacerse y otros temas.