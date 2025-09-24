Show - 24/9/25 - 04:25 PM

Alfanno: "En Panamá no hay artistas malos, todos tienen talento"

El reconocido cantautor y ganador de Grammy creen en los jóvenes.

 

Por: Alexis Lorenzo / Luis Trujillo / Vivian Jiménez -

El cantautor Omar Alfanno está feliz que se realicen los Premios Juventud en Panamá, por lo que significa el evento en sí y los beneficios que se obtienen.

Al ser consultado durante los ensayos del show, indicó que no parece que esto esté pasando en Panamá y está al nivel de Estados Unidos.

Obviamente se le consultó sobre los talentos panameños y afirmó que no hay malos cantantes, pues todos quieren lograr triunfar, sin embargo, para lograrlo deben mejorar y ponerse firme una meta.

 

 

 

Te puede interesar

Alfanno: "En Panamá no hay artistas malos, todos tienen talento"

Alfanno: "En Panamá no hay artistas malos, todos tienen talento"

 Septiembre 24, 2025
Carlos Vives llegó a Panamá y expresó que le encanta estar acá

Carlos Vives llegó a Panamá y expresó que le encanta estar acá

 Septiembre 24, 2025
Rinden homenaje Festival Nacional de la Mejorana 2025

Rinden homenaje Festival Nacional de la Mejorana 2025

 Septiembre 24, 2025
¡Llegó Marc! Él viene a reír, llorar y gozar en Panamá

¡Llegó Marc! Él viene a reír, llorar y gozar en Panamá

 Septiembre 24, 2025
¡Ya saben! Prohíben el uso de la música e imagen de Chamaco.

¡Ya saben! Prohíben el uso de la música e imagen de Chamaco.

 Septiembre 24, 2025

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé