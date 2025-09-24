Alfanno: "En Panamá no hay artistas malos, todos tienen talento"

El cantautor Omar Alfanno está feliz que se realicen los Premios Juventud en Panamá, por lo que significa el evento en sí y los beneficios que se obtienen.

Al ser consultado durante los ensayos del show, indicó que no parece que esto esté pasando en Panamá y está al nivel de Estados Unidos.

Obviamente se le consultó sobre los talentos panameños y afirmó que no hay malos cantantes, pues todos quieren lograr triunfar, sin embargo, para lograrlo deben mejorar y ponerse firme una meta.