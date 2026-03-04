Show - 04/3/26 - 12:49 PM

Ángela Aguilar desmiente retiro; no le dará gusto a los haters

Los rumores sobre una supuesta pausa en su carrera cobraron fuerza tras la difusión de una fotografía de la joven en un gimnasio.

 

Por: Redacción / Web -

La cantante mexicana Ángela Aguilar puso fin a las especulaciones que sugerían un posible alejamiento de la industria musical. Ella aseguró que sus proyectos artísticos continúan con total normalidad y descartó cualquier intención de abandonar los escenarios.

“No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión”, sentenció de forma tajante.

Los rumores sobre una supuesta pausa en su carrera cobraron fuerza tras la difusión de una fotografía de la joven en un gimnasio. Muchos internautas asumieron erróneamente que la imagen marcaba un cambio de rumbo en su vida profesional. 

La hija de Pepe Aguilar fue clara al explicar la situación: “La foto en el gimnasio solo es disciplina”, reafirmando que su enfoque principal sigue siendo su vocación como cantante y que los rumores no coinciden con sus planes actuales.

