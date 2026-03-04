Show - 04/3/26 - 03:46 PM

Srta. Panamá arranca el proceso para escoger a su nueva Miss Universo

César Anel Rodríguez, presidente de la Organización Señorita Panamá, informó que más adelante dará a conocer cuándo será el evento, mediante una conferencia de prensa.

 

Por: Redacción / Web -

La Organización Miss Universe Panamá ha reactivado su maquinaria en la búsqueda de la nueva representante para Miss Universe 2026.

Según indicaron las postulantes tienen hasta el 31 de marzo para completar la ficha de inscripción a través del sitio oficial de Miss Universe Panamá.

La ganadora de este proceso será coronada como Miss Universe Panamá y representará al país en la edición número 75 de Miss Universe 2026, que se celebrará en Puerto Rico.

A diferencia de la designación directa realizada el año pasado con Mirna Caballini, para esta temporada se espera retomar el formato de concurso regular, que incluye una producción completa y diversas etapas de evaluación presencial. 

César Anel Rodríguez, presidente de la Organización Señorita Panamá, informó que más adelante dará a conocer cuándo será el evento, mediante una conferencia de prensa. 

