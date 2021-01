Angela Ponce: 'En Panamá si no te mata la covid-19, te mueres de hambre'

La exmiss Universo España, Angela Ponce, activó las redes el fin de semana al referirse a Panamá por el problema que algunas mujeres trans han denunciado sobre las compras en supermercados de acuerdo al género.

Como recordarán, el pasado sábado por la noche circuló un video de de una mujer trans en Panamá que fue discriminada al intentar ingresar a un supermercado de la localidad a hacer sus compras el día de las mujeres.

Ella publicó un video y en una parte del mismo pide que Panamá evalúe las legislaciones vigentes sobre la comunidad transexual.

En el video se le oye decir a Ángela Ponce: "Panamá es un país que difícilmente si no estás operada, te cambian el nombre, pero no el género, pero sí estás operada te cambian el nombre y es casi imposible que te cambien el género, es decir, en tu DNI (cédula) siempre va aparecer otro nombre, pero no el género con el que te sientes identificada, entonces en el país para hacer las compras el día de hombres no te atienden porque no eres un hombre, pero el día de las mujeres tampoco porque legalmente no eres una mujer".

"Entonces por esa lógica, en Panamá si eres una mujer o chico trans, si no te mata la covid-19, te mueres de hambre. La transfobia que ella sufre es muy fuerte y la forma en la que está hecho es raro, ¿Qué vas hacer, mandar a tú vecina a comprar si nunca te quieren vender o robas? Es que no lo entiendo y sí fuera una chica, pero es todo el colectivo en general en Panamá, no lo entiendo, a mi no me cabe en la cabeza", mencionó.

Por ser un tema muy controversial, algunos grupos han defendido sus comentarios, sin embargo, otros no la apoyan y aclaran que todo está claro en las leyes panameños, por lo que ella no debería opinar.