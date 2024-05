Anita Correa exalta a 'Niña Tere', la mujer que cambió su destino

La influencer Anita Correa honró la memoria de “Nina Tere”, una mujer que le cambió su destino y le enseñó a enfrentar su vida con osteogénesis imperfecta (condición que ataca los huesos y los vuele extremadamente frágiles).

En una publicación, en su cuenta de Instagram, Correa explicó que “Niña Tere” fue la señora con la que su abuela Ana Elida trabajó por muchos años como doméstica, bueno, ella desinteresadamente ayudó a cubrir por más de 15 años los gastos para que Anita recibiera tratamiento en Estados Unidos.

Anita señaló que su hermana y ella nacieron en circunstancias complicadas y con pocas esperanzas, pero “Niña Tere” conoció su caso, se puso a investigar y conoció los Shriners Hospitals for Children, en los Estados Unidos, y la llevó a operarse para tener una mejor calidad de vida.

“Ella cambio mi plan de vida por completo. Pagó todos los pasajes de avión de mi mamá y su alimentación desde que tenía 3 años hasta los 18 años (más de 37 viajes) ahí me operaron, me enseñaron a caminar, me donaron sillas de ruedas. Lo hizo sin pedir nada a cambio”, manifestó la creadora de contenido.

LEE TAMBIÉN: Miguel Melfi queda nominado. Panameños están muy molestos

Añadió: “Fue mi ángel en esta tierra y hoy, entre muchas lágrimas, me tocó despedirla para que acompañe en el cielo a mi abuela y sea un ángel más que me cuida. Llena de un eterno agradecimiento, hoy escribo esto por ponerla en mi camino y por darnos de comer a mi familia y a mí durante tantos años.”.

Recordó que “Niña Tere” siempre ayudó a su familia y la instó a estudiar y superarse “Todo lo que soy, además de a Dios y mi familia, se lo debo a ella y a su esposo Don Cholo”.

“Gracias por hacer de mi vida una vida mejor, por sacarme adelante, por pagar mis útiles escolares cuando a mi mami no le alcanzaba, por siempre estar presente y por enseñarme que las clases sociales son solo eso que lo más importante siempre es lo que se lleva en el corazón y la humanidad para con los demás. Jamás dejaré de repartir de lo mucho que me brindó y de lo mucho que me enseñó. Nunca me abandone. Y GRACIAS”, de esta manera cerró su adiós a su ángel.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio