Anyuri está decepcionada de la doble moral en redes y habla de ser mamá

La Cuchita, Anyuri, realizó varias confesiones sobre su vida personal, así como detalles de su carrera musical y los planes de ser madre dentro de tres años.

LEE TAMBIÉN: Darell le tira a El Chombo por la muerte del reguetón y exige que reviva a Flex

Publicidad

Ella volvió hace poco de República Dominicana y tras grabar con una cantante de allá, decidió revelar muchos detalles de su futuro a los medios de Panamá

Respecto a futuras operaciones dijo lo siguiente: "Me hice la nariz, senos, cadera y una liposucción, de hacerlo otra vez sería con lo mismo. La faja es importante, en mi caso decido comer con la faja para que quede la marcación. No hago ejercicio, poeque siempre he sido de contextura delgada. No he tenido problemas con la dieta. La liposucción fue lo que más me dolió".

Una pregunta que recurrentemente le hacen es sobre el hecho de ser madre, a loque ella asegura sería dentro de unos 3 años cuando cumpla 25

Respecto a la relación con su actual novio llamado Musulini, asegura que existe una comunicación entre ellos, al punto que toman de broma lo que les dicen a ambos. "A él no le afectan los comentarios, pero a veces sí duelen un poco. En una relación siempre hay peleas, pero no por algún comentario", dijo.

"Lo que más me decepciona de las redes sociales ha sido la doble moral, por lo demás toca vivir la vida, es la carrera que elegí. Toca recibir buenos y malos comentarios. La verdad soy constante en mis redes sociales, pero no me da chance de responderle a todos", expresó.

Anyuri volvió a recalcar que tuvo que hablar con la novia del chico con el que hizo un video hace un tiempo y por el que hubo muchas especulaciones de una infidelidad, pues había rumores tontos y ella decidió aclarar todo bien.

Según La Cuchita, no se ha sentido discriminada en la música hasta la fecha, debido a que otros artistas la invitan para que forme parte de algún tema nuevo.

En la entrevista realizada volvió a decir que pensó mucho en abrir su OnlyFans, pero al final la mejor decisión que tomó fue de no abrirlo por distintos motivos.

"Me gustaría expandir mi música, ser alguien internacional. Todo el país debe apoyar su talento local, para trigunfar, debe haber una unión en este tema y en caso de estudiar otra cos, sería algo en los medios", recalcó.