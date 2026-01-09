Apache Ness es detenido y enviado a La Joya por caso de peculado

El cantante de género urbano y pastor Ernesto Brown, mejor conocido como el "Apache Ness", fue enviado al Centro Penitenciario La Joya, esto tras revocarle la medida cautelar de reporte periódico dos veces al mes, prohibición de salidad de país y no acercarse a la fundación "Ministerio Internacional Razón para Vivir".

La información fue confirmada por el Selecta Mckoy a Crítica, además, recalcó que antes de todo esto se le hizo un llamado al artista, sin embargo, por algún motivo, la reacción de su defensa fue tardía y las autoridades actuaron al no ver una respuesta de su parte.

Se detalla que el famoso fue detenido y de inmediato trasladado por las autoridades al centro penitenciario. El hecho se habría dado en Colón durante un evento a los que siempre suele asistir.

Este caso data del año 2023 cuando el famoso fue imputado por los delitos contra la administración pública y delitos contra la fe pública, durante la Operación Babilonia.

La Sección de Delitos contra la Administración Pública indicó en sus investigaciones que el caso era contra personas que solicitaban donaciones de vehículos y bienes de oficinas a varias entidades del Estado, que posteriormente eran traspasadas o vendidas a terceras personas mediante falsificación de documentos, obteniendo un lucro de dichos bienes.

Además, tras las medidas de firmar, "Apache Ness" alegó , en conferencia de prensa que los autos del Estado (chatarras) donados a la fundación, nunca se le explicó que no podía hacer nada con ellos.

Agregó: "Tiempo después le entregan una resolución donde notifican las condiciones sobre estas donaciones de los autos y otros bienes. ¿Por qué esperaron tanto para entregar una resolución?, cuestionó.

Por este caso hay varios detenidos provisionalmente.

La defensa del artista no se ha pronunciado hasta el momento.