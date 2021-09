Aplauden y admiran su valentía

“Se cae el cabello, pero no esta vida mía... Gracias vida por enseñarme el amor que no veía”. Con esta comentario la cantante panameña Stephany Ruíz, compartió el video en sus redes sociales del corte de su cabello, tras empezar su proceso de la quimioterapia.

En este proceso estuvieron sus amigos más cercanos y familiares, que cada uno cortó una mecha de cabello, dándole fuerza y valentía a Stephany para seguir en esta lucha.

Tras compartir el video, la panameña, que reside en México, recibió más de 900 comentarios, que resaltan lo guerrera que es, y le brindaron aliento para seguir esta batalla.

“Más grande, más fuerte, más linda, más brillante y más TÚ, renacerás. Te mando un abrazo que te llegue hasta allá! Love u Stef! (Te ves divina!!!)”, le escribió Ingrid De Ycaza; Sandra Sandoval le dijo: “Te queda Hermoooso así, porque lo lindo no es tu cabello sino TÚ”; y Lisseth Condasín le dejó saber: “Con esa cara tan hermosa NO HAY MANERA DE QUE NO TE VEAS LINDA, porque además de que tus facciones son divinas, tu verdadero brillo sale de adentro !!! Te admiro por tu talento y por tu fuerza y determinación. Siempre pendiente de ti a la distancia”.

El 15 de agosto Estefana, su nombre artístico, reveló en sus redes que tenía cáncer de mama, y lo más valiente que expresó y le dejó saber al cáncer, fue que le tuviera miedo a ella, porque no supo con quién se metió.