Aprehenden a Valentino; está presuntamente vinculado a un homicidio

Valentino Butcher Batista, conocido en los ghettos y discotecas como el artista Valentino, es una de los cuatro personas aprehendidas anoche, por estar presuntamente vinculado a un homicidio en Santa Rita, Pacora.

En este hecho de sangre, sujetos llegaron en un vehículo a este lugar en Cabra de Pacora y abrieron fuego contra las personas que estaban participando en un evento de fútbol en plena calle.

La información de la detención de Valentino fue confirmada por la Policía Nacional a Panamá América.

Omar Del Cid, subcomisionado Omar Del Cid, ejecutivo de la decimosexta Zona Policial de Pacora, explicó que recibieron una alerta ciudadana de un hecho donde murió una persona y dos resultaron heridas con arma de fuego.

Tras un operativo en la zona, se recuperó un vehículo, la aprehensión de cuatro sujetos y una pistola calibre 40.

"(...) Todos estos están posiblemente vinculados en el acto anteriormente dicho. Estos sujetos y estos indicios serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para sus respectivos trámites", detalló el subcomisionado Del Cid.