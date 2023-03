Arcángel y Bizarrap lanzan su sesión; hasta Piqué recibió palo

El productor argentino Bizarrap lanzó en las plataformas digitales su nueva colaboración, la primera tras la enorme repercusión de su canción con Shakira, junto al reguetonero puertorriqueño Arcángel, quien canta acerca de su reputación a lo largo de los años, informó la discográfica Dale Play Records.

En "Arcángel: BZRP Music Sessions, Vol. 54", el rapero "tira barra tras barra sobre el beat que, con elementos del trap, asciende hacia un cambio de ritmo que propone un sonido house que continuará instalándolo en más pistas de baile alrededor del mundo para millones de personas".



El video de la colaboración, en el que, como es habitual en cada una de sus sesiones, sale Bizarrap a los mandos de su computadora y teclados, con su invitado cantando en primer plano, se publicó en el canal de Youtube del argentino en la noche del miércoles y, menos de 12 horas después, ya cuenta con casi 8,5 millones de visualizaciones.



Bizarrap y Arcángel ya habían colaborado en 2022 en el tema "Bottas", junto al también argentino Duki.



Ya el lunes pasado, el productor venía generando expectativa en redes sobre este lanzamiento, alimentando rumores sobre quién lo acompañaría.



"El día que yo haga una sesión con Bizarrap, va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. Es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino los ritmos. Eso es lo que podría suceder el día que yo haga una sesión con Bizarrap", había dicho, por su parte, Arcángel.

“¿Qué le pasa al piloto, que no aterrizó desde que despegué?”. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de año’, volví y me pegué. Matándolo’ como Shakira a Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los Pelé. Yo sé que les duele, duele. Ver-Verme acá arriba, yo sé que les duele. Subí de nivele’", es la parte que llama la atención por referirse a la polémica de ellos.



A sus 24 años, Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap, se ha consolidado como el productor y compositor de música urbana del momento, con unas "BZRP Music Sessions" entre las que destacan la número 52, grabada con el español Quevedo y conocida popularmente como "Quédate" y, por supuesto, el tema hecho con Shakira, en el que la colombiana hace referencia a su expareja, Gerard Piqué.



Lanzado en enero pasado, ha batido récords, como recuerda la discográfica de Bizarrap, como el de ser el tema latino más visto en YouTube en 24 horas o el que estuvo en mayor número de semanas en el número 1 del Hot Latin de Billboard.



Un éxito que llevó a Bizarrap y Shakira a presentarse juntos en el emblemático programa de la televisión estadounidense "The Tonight Show with Jimmy Fallon".



Actualmente, el productor se encuentra de gira y se presentará los próximos 20, 21 y 22 de abril en el Hipódromo de Buenos Aires para más de 20 mil espectadores.

