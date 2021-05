Asegura que fue nombrada en la asamblea antes de que su papá fuese diputado

Después de las declaraciones que dio el diputado Tito Rodríguez, y por las cuales ha recibido duras críticas, su hija, Milagros Nicole Rodríguez, también tomó y fue expuesta por el salario que devenga y su puesto en la Asamblea Nacional.

Tras ser duramente criticada, la expresentadora salió al paso para defender su nombre y aclarar que está nombrada en la asamblea desde mucho antes de que su padre fuese elegido diputado.

Publicidad

Afirmó que el salario que refleja, y por el cual la asolearon en redes, es por un cargo que desempeñó dentro de la institución, pero que hasta ahora se refleja.

“Conozco de dónde provienen los ataques políticos y las mofas con todas sus malas intenciones, conozco el por qué de ellos y lo comprendo en su totalidad... Desde mi posición como funcionaria pública, con el salario que sea, siendo hija de político o no, trabajé, trabajo y seguiré trabajando con todo el amor, dedicación y ganas, hasta el día que me competa. Mi nombre, mis actos y el compromiso que tengo por servir desde cualquier posición en la que me encuentre, me respaldan”, expresó Milagros Nicole, detallando que, aunque no quería manifestarse porque por motivos personales no tiene corazón, quería dejar en claro algunas cositas.