Baby Karen se despide de su mamá y promete verla en el cielo

La cantante de reggae Baby Karen anunció en sus redes el lamentable fallecimiento de su madre, un pilar fundamental en su camino en la música y por supuesta la que la apoyo desde muy joven para poder triunfar.

"Nunca imagine cantarle esta canción, se me fue mi vida y no lo acepto se me fue mi pilar, la mujer que me dio la vida, quien lucho hasta el final por estar en este mundo. Se fue mi mamá, que dolor más hijo de puta siento, nos veremos pronto mami. TE AMO CON MI VIDA. TUS NIETOS TE AMAN", dijo la cantante.