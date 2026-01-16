Show - 16/1/26 - 07:05 PM

Bad Bunny da una probadita de su 'show' para el Super Bowl

El artista compartió un video en YouTube como un adelanto de lo que será su tan esperado "show" de medio tiempo.

 

El popular artista puertorriqueño Bad Bunny presentó este viernes un adelanto del espectáculo que protagonizará el próximo 8 de febrero durante el entretiempo de la Super Bowl, en colaboración con Apple Music, y en el que promete que "el mundo bailará" esa noche.

En el video, publicado en YouTube, se observa al cantante con un teléfono móvil en la mano mientras escucha su tema "Un baile inolvidable", hasta que sube el volumen y comienzan a salir de la oscuridad varias personas que le rodean y comienzan a bailar con él.

Bad Bunny no tarda en mover las caderas al ritmo de su propia música. Las personas que bailan son de todas las edades y de diferentes grupos étnicos, ofreciendo una imagen de unidad, en un momento en el que Estados Unidos atraviesa una importante ola antimigratoria por las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

El artista puertorriqueño se convertirá el próximo 8 de febrero en el primer hombre latino en protagonizar el intermedio del partido de la final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés).

