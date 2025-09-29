Bad Bunny dará el show del medio tiempo del Super Bowl

La estrella puertorriqueña Bad Bunny fue anunciado ayer domingo como el artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, anunció CNN.

“Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”, dijo Bad Bunny en una declaración de la NFL anunciando el espectáculo de medio tiempo.

El Super Bowl se tiene programado para llevarse a cabo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero de 2026.

El ganador de tres premios Grammy está viviendo, posiblemente, el momento más importante de su carrera, habiendo terminado recientemente una residencia de dos meses en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, una serie que culminó con un concierto transmitido por Amazon.

Se espera que Bad Bunny inicie una gira mundial en noviembre, con paradas en América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

El cantante había manifestado abiertamente que evitará hacer paradas de su gira en Estados Unidos, citando temores de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) realice redadas en los lugares de los conciertos.