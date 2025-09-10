Bad Bunny rompe récord de Premios Billboard y es el más grande

El cantante Bad Bunny bate récord de nominaciones a los Billboard latinos al competir en 27 categorías

El "Conejo Malo" encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025, seguido del grupo de regional mexicano Fuerza Regida, con 15, y por el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 14, en una edición que celebrará su gala el 23 de octubre en Miami (Florida).

La superestrella de la música urbana superó todos los récords de nominaciones a los galardones, con menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su proyecto ‘Debí tirar más fotos’, uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo.

Por otro lado, Rauw Alejandro es el tercer artista con más nominaciones, que incluyen la de Artista del Año, Gira del Año y Top Latin Album del Año por su disco ‘Cosa nuestra’.

La colombiana Karol G es la mujer que cuenta con más nominaciones, en total 10, entre ellas la de Global 200 Artista Latino del Año, Hot Latin Songs Artista del Año Femenina y Álbum Top Latin Rhythm del Año por ‘Tropicoqueta’.

Entre las categorías más deseadas por los artistas, la disputa para el Artista del Año se dará entre Bad Bunny, Fuerza Regida, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P, mientras que para el Artista del Año Debut son finalistas el mexicano Aleman, la banda de California de regional mexicano Clave Especial, el artista chileno FloyyMenor, el cantante colombiano Kapo y el cantautor mexicano Netón Vega.

Dichos galardones se enmarcan en el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, que tendrá lugar en Miami del 20 al 24 de octubre, donde también se entregarán otros premios especiales que serán anunciados próximamente.