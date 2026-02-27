Feliz y agradecido por lo que pasa en su vida

Yedgar vive uno de los momentos más especiales de su carrera y así lo dejó claro en sus redes sociales, donde compartió un mensaje de agradecimiento tras su reciente participación en El Parking de Yenvideo.

“Hoy mi corazón solo sabe decir gracias”, escribió el también comunicador, visiblemente emocionado por la oportunidad que —según sus propias palabras— marcó “un antes y un después” en su vida.

Yedgar agradeció a la producción por creer en él y abrirle las puertas para mostrar “quién soy de verdad”. También dedicó palabras a cada persona que estuvo detrás de cámaras y, por supuesto, a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y entusiasmo por la entrevista.

“Ustedes no tienen idea de lo importante que han sido en este proceso”, expresó, destacando que el respaldo de su comunidad ha sido clave en esta nueva etapa profesional.

El creador también hizo una mención especial a su fe, asegurando que cuando Dios decide mover una pieza, todo cambia. “Estoy feliz, estoy agradecido, estoy viviendo algo que soñé”, confesó, dejando entrever que vienen más proyectos en camino.