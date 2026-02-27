Show - 27/2/26 - 12:00 AM

¡La promesa se cumplió! Diego De Obaldía y Mafe cruzarán fronteras

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

El director argentino Marcelo Rosas confirmó que los actores panameños Diego De Obaldía y Mafe Achurra, quienes dieron vida a Dimitri y Anya en Anastasia, realizarán funciones especiales en Buenos Aires como protagonistas invitados.

La noticia marca un momento histórico para ambos artistas, quienes en 2024 protagonizaron Anastasia, el musical en el Teatro Nacional de Panamá con una producción 100% panameña. Fue durante la segunda temporada cuando conocieron a Rosas, director de la puesta en escena en Argentina, quien les aseguró que esa no sería la última vez que interpretarían estos personajes.

Hoy, esa promesa se hace realidad. Buenos Aires los espera. Diego y Mafe volverán a meterse en la piel de Dimitri y Anya, pero esta vez en una de las plazas teatrales más importantes del continente: Buenos Aires, considerada una de las mecas del teatro latinoamericano.

A través de un mensaje compartido en redes sociales, los artistas no ocultaron su emoción:

“TODAVÍA NO LO PODEMOS CREER. Muchos meses guardando este secreto y con ganas de gritarlo, pero… El 27 de mayo se cumplirá uno de los mayores sueños de nuestra vida en una de las MECAS DEL TEATRO LATINOAMERICANO... No cabemos en la emoción por tender este puente cultural en otro VIAJE AL PASADO…”

El estreno oficial de estas funciones limitadas será el 27 de mayo, fecha que ya está confirmada, mientras que próximamente anunciarán nuevas presentaciones.

