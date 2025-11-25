Bajan al "Puma" Rodríguez de un avión tras enfrascarse con la tripulación

El famoso cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez se vio envuelto en un escándalo en las últimas horas luego de ser bajado de un avión tras un dimes y diretes con la tripulación.

Según la información que circuló en las redes, el cantante había abordado un vuelo de American Airlines en Ecuador con destino a Miami cuando se originó una discusión con el personal del avión.

Al parecer, todo el problema se habría iniciado porque El Puma habría colocado su maleta en un compartimento lejano a donde estaba su asiento y, al pedírsele que la corriera, este se habría negado.

Además, otro conflicto sería algunas de las medicaciones que llevaba en su equipaje. A pesar de que Rodríguez pidió disculpas varias veces, finalmente lo bajaron.

En las imágenes que fueron publicadas, se puede ver al cantante grabando la situación desde el final del pasillo y diciendo: “No me siento bien y, de parte de la tripulación, no me dejan estar acá. Es la primera vez en mi vida…”.

Luego es interrumpido por el capitán que, de mala manera, le grita: “¡Desembarque de mi avión ahorita! No puede hacer esto delante de todos, usted estaba muy grosero con nuestros tripulantes”.

Según dijo el ex representante del artista, el altercado no habría sido directamente con la tripulación, sino con otro pasajero que se habría quejado de que Rodríguez había dejado mal puesto el equipaje de mano, donde presuntamente llevaba medicamentos esenciales.

Por el momento, American Airlines no se ha expresado al respecto ni ha dado declaraciones sobre los motivos que los llevó a tomar la decisión de bajarlo del avión.