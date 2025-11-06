Beldad Ignacia Fernández, cantó death metal, en el Miss Mundo Chile 2025

Una candidata de Miss Mundo Chile ha sorprendido a todos con su talento musical durante la semifinal de este certamen de belleza.

Ese concurso ha adquirido gran popularidad en las últimas horas por lo que ha hecho una de sus participantes, Ignacia Fernández, que ha sorprendido no sólo a su país, sino al mundo entero al actuar en la prueba de talentos del concurso.

Ignacia salió al escenario acompañada de un guitarrista, que comenzó a tocar un tema de rock. Lo que nadie esperaba es que la chica comenzara a cantar death metal con voz gutural, un estilo musical en el que es bastante llamativo y ella lo hizo a la perfección.

"Cuando le preguntaron por su mayor deseo no pidió la paz en el mundo sino caramelos para la garganta", "Es guapísima, pero parece la pequeña de las Campos", señalaron en comentarios.

"Eso es para ponerle agua con gas en el catering", afirma Miki Nadal. El presentador de Zapeando, además, manifiesta sus dudas sobre el nombre del concurso, ya que no sabe si están buscando a la representante del país para Miss Mundo o que ellos han creado su propio certamen de Miss Mundo.