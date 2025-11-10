Beteta: "Si eres gay y usas apps, escúchame, no compartas datos personales"

El presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, Ricardo Beteta, le mandó un mensaje directo a toda la comunidad LGBTQI+, debido a los recientes hechos de violencia.

Beteta se pronunció sobre la situación que viven los gays en el país, tras el reciente homicidio del joven Esteban De León, que hizo contacto con sus verdugos a través de una aplicación de citas.

Indica que si eres gay y usan las apps para ligar personas, no pueden asumir que todos buscan encuentros sexuales, debido a que en estos momentos lo están usando para delitos.

Le pidió a todos que verifiquen a las personas con las que se reúnen, no darles información sensible, tener malicia y evitar caer en este tipo de hechos de violencia.