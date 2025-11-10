Show - 10/11/25 - 12:44 PM

Beteta: "Si eres gay y usas apps, escúchame, no compartas datos personales"

El presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá mandó un mensajes a la comunidad.

 

Por: Redacción / Web -

El presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, Ricardo Beteta, le mandó un mensaje directo a toda la comunidad LGBTQI+, debido a los recientes hechos de violencia.

Beteta se pronunció sobre la situación que viven los gays en el país, tras el reciente homicidio del joven Esteban De León, que hizo contacto con sus verdugos a través de una aplicación de citas.

Indica que si eres gay y usan las apps para ligar personas, no pueden asumir que todos buscan encuentros sexuales, debido a que en estos momentos lo están usando para delitos.

Le pidió a todos que verifiquen a las personas con las que se reúnen, no darles información sensible, tener malicia y evitar caer en este tipo de hechos de violencia. 

Te puede interesar

Beteta: "Si eres gay y usas apps, escúchame, no compartas datos personales"

Beteta: "Si eres gay y usas apps, escúchame, no compartas datos personales"

 Noviembre 10, 2025
Mirna Caballini se sintió mal en el Miss Universo y fue atendida por médicos

Mirna Caballini se sintió mal en el Miss Universo y fue atendida por médicos

 Noviembre 10, 2025
Aseguran que Diddy fue castigado por hacer guaro artesanal en la cárcel

Aseguran que Diddy fue castigado por hacer guaro artesanal en la cárcel

 Noviembre 10, 2025
El actor Jeremy Renner niega las acusaciones de acoso de cineasta

El actor Jeremy Renner niega las acusaciones de acoso de cineasta

 Noviembre 10, 2025
Yaneth Marín rinde homenaje a la patria empollerada

Yaneth Marín rinde homenaje a la patria empollerada

 Noviembre 09, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí