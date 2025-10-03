Boda del "Bicho" y Georgina podría costar $50 millones

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha generado enormes expectativas en el mundo del espectáculo y el deporte, al punto que se perfila como la boda más lujosa de la historia, con estimaciones que sitúan el costo entre 12 y 50 millones de dólares.

El "bicho" ha sorprendido con regalos que incluyen un Porsche, relojes de alta gama y ropa de diseñadores exclusivos para Georgina, lo que subraya la grandiosidad que acompañará la celebración.

Muchos expertos en moda y farándula ya especulan que este enlace podría ser el acontecimiento social más caro y espectacular que se haya visto en el siglo.

El lugar escogido para la ceremonia es Madeira, Portugal, tierra natal de Cristiano Ronaldo. Además, se rumorea que se celebrará días después del Mundial de Fútbol 2026, fecha en la que el astro portugués planea retirarse, cerrando así una etapa gloriosa antes de dar paso a esta nueva celebración personal.

Según varias fuentes, la pareja quiere un evento exclusivo, en el que se espere la presencia de invitados destacados y estrellas deportivas internacionales.

Fuentas afirman que la organización está proyectada para ser un despliegue sin precedentes en términos de seguridad, comodidad y lujo, con más de un año para los preparativos.