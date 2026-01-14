Show - 14/1/26 - 12:00 AM

Boza, Nando Boom y Dímelo Flow, nominados en Premio Lo Nuestro

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

¡Panamá en la casa! Nuevamente artistas panameños hacen resonar el nombre de nuestro país. Esta vez, en las recientes nominaciones de Premios Lo Nuestro, uno de los galardones más importantes de la música latina.

El cantante Boza continúa consolidando su proyección internacional al ser nominado con su exitoso tema “San Blas” en la categoría “Afrobeat del Año”. La canción, inspirada en las raíces, la cultura y los sonidos caribeños de Panamá.

Por su parte, la leyenda del reggae y dembow panameño Nando Boom también hace historia al recibir una nominación junto al productor Dímelo Flow y la estrella dominicana Natti Natasha por el tema “Dem Bow”, que compite en la categoría “Mejor Canción Dembow”.

Las votaciones estarán abiertas para los fans hasta el 26 de enero en el sitio oficial de Premio Lo Nuestro. La ceremonia de premiación se transmitirá el jueves 19 de febrero.

