Boza sobre Eddy Lover: 'Si le da la gana la pega’

El artista panameño Humberto Ceballos, conocido como Boza aprovechó su primera visita a Puerto Rico para hablar de sus inicios en la música, sus recientes trabajos y del presente de su género en Panamá.

El istmeño concedió una entrevista al canal de YouTube Chente Ydrach (con más de 964,000 suscriptores), donde rememoró sus días en presión cuando apenas tenía 15 años y habló de cómo se han dado muchas cosas en su vida.

Sobre su colaboración de Ozuna ("Apretaito") dijo que se dio gracias a su “manager”, recordó que el artista le envió en 40 minutos la canción, y él le mandó para atrás el tema hecho.

Por otro lado, el intérprete de “Ella” reiteró que en Panamá hay demasiado talento, y que cada cual está trabajando por su cuenta. Además, dijo que son las “nenas las que prostituyen la música, son las que las escuchan”.

“En Panamá hay mucho talento, por día salen uno y se pega otro”, sentenció el artista.

En su gira a medios, Boza hizo referencia a Eddy Lover, uno de los exponente que dio mucho de que hablar en el pasado.

"Siempre he sido de escuchar undergroung, escuchar música del gueto, pero también me gusta escuchar romántica, de afuera o de ahí, que le metió duro, por ejemplo de Eddy Lover, es un artista que ya tuvo su momento, pero si le da la gana la pega porque está actualizado", dijo el cantante panameño.

Por otro lado, comentó que “Hecha pa’ mi” fue un antes y después en su carrera. Mencionó que jamás pensó ser cantante.

“Yo no pensaba ser cantante, fue algo que se me dio... Yo estaba verde en la música, no sabía que era escribir, que era un coro, un intro... Después la agarré, me gusta leer y nutrirme y eso me ayudó a escribir”, añadió.

En cuanto, a su pasado, dijo que hizo de todo en la calle, y que ver personas con carros, mujeres y dinero era muy llamativo.

El artista, de 24 años, comentó que estuvo ocho meses presos por posesión de armas a los 15 años, tiempo que le sirvió para escribir muchas canciones.

Además, confesó ser fanático de las armas, y destacó que, actualmente, tiene una para cuidarse (todo legal).

Además, habló de su disco Más Negro que Rojo.

