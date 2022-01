Britney le mete al licor luego de 13 años y se pelea con su hermana

Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears)

"Seguro que les parece raro verme bailando a Madonna. No es que lo esté intentando, es que me estoy dejando llevar. Eso es lo que consigue su música. Me he tomado mi primera copa de vino en 13 años, creo que ya era hora", ha escrito la intérprete estadounidense en su cuenta de Instagram, antes de recordar a sus seguidores que lo de mirar por sus necesidades y deseos es algo que, curiosamente, ha aprendido de su denostada familia.

"Mi familia me enseñó bien con sus acciones, a ser egoísta y a amarse a uno mismo, ¡así que allá vamos! En un mundo en el que todo el mundo tiene derecho a hablar, conducir, comprar alcohol, salir de fiesta, tener dinero... Voy a tener yo que disculparme por disfrutar de la vida a la vista de todo el mundo. ¿En qué estaría pensando? ¡Nadie es perfecto!", recalcó.