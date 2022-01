Stefana Ruíz, cantante que vive en México, terminó las quimioterapias

La cantante panameña, Stephany Ruiz, mejor conocida como Estefana, anunció que logró terminar con su serie de quimioterapias para combatir el cáncer de mama, mismo que padecía desde hace cinco meses.

LEE TAMBIÉN: ¿Yemil le dice a Akim que salvó al Tachi? Las redes están prendidas

Publicidad

"Batallón sonrisa, hoy terminamos esta etapa con mucha fe, garra y corazón. Gracias, gracias, gracias a todos por estar conmigo. Hoy es el último día que entras a mi cuerpo, hoy es mi último día de quimio", dijo al terminar su sesión.

La joven que vive en México y ha hecho su carrera musical en ese país, es muy querida por los fans, además, ha relatado sus vivencias así como la lucha que ha tenido en varios medios mexicanos.

Estefana es muy querida en la comunidad musical y muchos le han deseado lo mejor para que saliera rápido de este terrible enfermedad.

"Han sido dos meses en lo que me he sentido mal el 75% del tiempo, y que rico es sentirse bien, estos días que me he sentido tan bien, he tenido fuerzas de bailar, de reírme, me siento tan agradecida. Ya este miércoles que viene (mañana), es mi última quimioterapia. Tengo miedo que me voy a sentir mal otra vez y es horrible esa quimioterapia, pero ya 16 quimioterapias, qué rápido no", afirmó.