Bruno Mars mostrará su lado más latino con gira 'The Romantic'

El artista ofrecerá cuatro conciertos en el Estado GNP Seguros, antes Foro Sol, de la capital mexicana.

 

El cantante estadounidense Bruno Mars anunció su regreso a México con la gira "The Romantic", en la que ofrecerá cuatro conciertos en el Estado GNP Seguros, antes Foro Sol, de la capital mexicana, un destino que se fusionará a la perfección con su nuevo disco en el que destaca sus raíces latinas.

El intérprete de "Just the Way You Are" ofrecerá 80 presentaciones en Norteamérica, Europa y Reino Unido, lo que lo consolida como uno de los espectáculos de mayor recorrido en lo que va del año.

Esta gira se enmarca en el estreno, el pasado 27 de febrero, del disco "The Romantic", en el que, en el tema "Risk It All", se enaltecen las raíces latinas del cantante con el acompañamiento de las trompetas del Mariachi Los Criollos de Guadalajara, agrupación fundada en el estado mexicano de Jalisco.

La gira promete ser uno de los viajes más memorables del artista, ya que, además de pisar México contará con presentaciones en el Wembley Stadium de Londres, el Rogers de Toronto, el SoFi Stadium de Los Ángeles y más destinos que el compositor del funk sigue revelando.

 

