Copia y Pega ofrece disculpas a María del Pilar

Javier Acosta, conocido en redes sociales como “Copia y Pega”, publicó un video para ofrecer disculpas públicas a María el Pilar luego de la controversia que protagonizó con Juan Pablo Barceló.

Acosta explicó que decidió eliminar el video original no por temor, sino porque al revisarlo se dio cuenta de que había cruzado una línea al mencionar a María del Pilar, quien —según sus propias palabras— no tenía nada que ver con el conflicto.

“Yo no bajé el video por miedo a Barceló, lo bajé porque siento que me excedí cuando hablé de María del Pilar”, expresó Acosta, reconociendo que actuó impulsivamente.

En su mensaje, también pidió disculpas a nivel nacional y reflexionó sobre el respeto hacia las mujeres, señalando que proviene de una familia donde hay madres, hermanas y pareja, por lo que entiende que sus palabras pudieron haber sido ofensivas.

“Le quiero pedir disculpas. Soy un humano con virtudes, defectos y muchos errores. Quizás me dejé llevar del impulso y dije cosas que no tenía que decir”, manifestó.