Técnica de actuación utilizada por estrellas de Hollywood llega a Panamá

La Asociación de Derechos Audiovisuales de Panamá (ASDAP) reitera su compromiso con la profesionalización de los intérpretes nacionales al traer por primera vez al país un taller intensivo basado en el método Susan Batson, la técnica de actuación utilizada por estrellas de Hollywood como Nicole Kidman, Juliette Binoche y Oprah Winfrey.

El taller, que se realizará del 4 al 8 de marzo en las instalaciones de Artemisa, será impartido por la reconocida actriz y docente española Arantxa de Juan, máxima exponente de este método en el mundo de habla hispana.

Esta iniciativa forma parte de las acciones estratégicas de la comisión de formación de ASDAP, orientadas a elevar los estándares técnicos del talento local y posicionarlo competitivamente en los mercados internacionales.

El método Susan Batson se distingue por alejarse de la imitación superficial para centrarse en la verdad emocional del intérprete. A través de conceptos como la "Necesidad Trágica", la "Necesidad Pública" y el "Trauma Personal", esta técnica permite que el actor conecte orgánicamente con el personaje desde su propia esencia y vulnerabilidad, generando interpretaciones auténticas y tridimensionales.

Arantxa de Juan, quien dirige la prestigiosa escuela "Central de Cine" en Madrid, cuenta con una destacada trayectoria en producciones españolas como "Amar en tiempos revueltos" y "A las 11 en casa", además de su participación en cine internacional. Por su trabajo en "Todos cambiamos" recibió el premio a Mejor Actriz Protagonista en los Los Angeles Film Awards.

"Este taller representa nuestro compromiso con la profesionalización continua de nuestros agremiados. Queremos que los intérpretes panameños compitan con los estándares más exigentes a nivel global y tengan acceso a las mismas herramientas que utilizan los actores de talla mundial", señaló la directiva de la asociación.

La actividad está diseñada para actores profesionales que buscan profundizar en técnicas avanzadas de interpretación y expandir sus recursos expresivos.

El taller se estará realizando Artemisa, Soho Mall, Ciudad de Panamá del 4 al 8 de marzo de 2026 en los siguientes horarios:

· Miércoles 4, jueves 5 y viernes 6: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

· Sábado 7 y domingo 8: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.