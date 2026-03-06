Show - 06/3/26 - 01:46 PM

Fonseca dará el concierto más grande de su carrera en Bogotá

"Fonseca en la Casa", un concierto con el que busca celebrar su carrera en la ciudad donde nació y comenzó su historia musical.

 

El cantautor colombiano Fonseca anunció que ofrecerá el concierto más grande de su carrera en Bogotá, un espectáculo en el estadio El Campín con el que celebrará más de dos décadas de trayectoria y dará inicio a una nueva gira internacional.

El artista, ganador de nueve premios Latin Grammy, contó en una entrevista con EFE que se presentará el próximo 24 de octubre en el principal escenario deportivo de la capital colombiana con un show titulado "Fonseca en la Casa", un concierto con el que busca celebrar su carrera en la ciudad donde nació y comenzó su historia musical.

"Esta ha sido mi casa, aquí nací, aquí crecieron mis sueños y tengo una historia en cada lugar", dijo Fonseca.

El músico de 46 años explicó que el espectáculo será una celebración de su carrera y de la relación con su público durante más de 25 años de trayectoria.

"Queremos pasar por las canciones más importantes de mi repertorio y celebrar esto con la gente que me ha acompañado y me ha apoyado en tantos años", añadió.

El concierto también marca un nuevo paso en la trayectoria del artista, que en los últimos años ha agotado en varias ocasiones escenarios como el Movistar Arena de Bogotá y que, según los organizadores, reunió a más de 100.000 personas en la capital durante su gira más reciente

