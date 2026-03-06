Show - 06/3/26 - 02:47 PM

Creador de la ‘Macarena’ lamenta que EEUU usara su canción para la guerra

«La gente puede hacerla suya a su antojo», pero que él la compuso «para alegrarle la vida al mundo, para que todo el mundo sea feliz».

 

Por: Sevilla / EFE -

Antonio Romero Monge, miembro del dúo ‘Los del Río’ y creador de la canción ‘Macarena’, ha lamentado este viernes que su música haya sido empleada por la Casa Blanca, sede de la presidencia de los Estados Unidos, en un vídeo distribuido en redes sociales con imágenes de los bombardeos a Irán.

En declaraciones de Canal Sur Televisión, Romero Monge, que integra ‘Los del Río’ junto a Rafael Ruiz, ha dicho sobre la más famosa de sus canciones que «la gente puede hacerla suya a su antojo», pero que él la compuso «para alegrarle la vida al mundo, para que todo el mundo sea feliz».

El cantante, que ha asegurado que 33 años después de su creación ‘Macarena’ sigue siendo «la canción más popular del mundo», ha bromeado imaginando la posibilidad de que, después del uso hecho de ella por la Casa Blanca, «la pongan de moda en los tanatorios».

Ya sin humor, ha añadido que al ver el vídeo distribuido por la Casa Blanca de los bombardeos a instalaciones iraníes acompañado de la música de su ‘Macarena’ se le han puesto «los vellos de punta» y se ha preguntado «por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática» para eso.

