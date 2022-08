'Busquen trabajos que les permitan convivir con sus hijos'

Roberto de los Ríos Reyes, conocido musicalmente como Latin Fresh, habló desde el fondo de su corazón sobre los sacrificios de los padres para con sus hijos.

Con una fotografía de su hija de espalda, en su Instagram, Latin Fresh mencionó que “ningún hijo/a merece el sacrificio de crecer separado de sus padres”.

“La semana pasada viví la experiencia más impactante de toda mi vida... Esta es mi hija Jael caminando hacia su nueva etapa, un cambio total para nosotros. Todos queremos ver a nuestros hijos crecer sanos y bien educados. Y hacemos todo lo que creemos necesario para que así sea. Pero ver a mi hija alejarse de mí me hizo comprender que no todos los sacrificios son válidos”, expresó.

Por otro lado,comentó que renunció a lujos, fama y fortuna “para poder disfrutar al máximo ese viaje maravilloso, compartiendo el día a día con mis hijos, pero como sea no fué suficiente. Me perdí de mucho, me faltó mucho por hace”.

Por último, exhortó a sus seguidores y fanáticos a buscar trabajos que les permitan compartir con sus hijos.

“Mi consejo es que busquen oficios, trabajos y carreras que les permitan convivir y compartir con sus hijos lo más posible porque la vida no se repite!”, dijo el artista, quien deseó lo mejor a su hija en su nueva etapa.

