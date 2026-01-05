¡Cálmense haters! Hermes y Doralis se ríen de las críticas por su sobadera

Hermes y Doralis Mela están gozando con la gente, todo luego que muchos salieran a cuestionar como el famoso se la pasa sobando y tocando a la tipiquera.

La polémica se armó luego de que muchos se molestaran por un gesto en broma donde él le mordió las nalgas.

Lejos de incomodarse, Doralis respondió entre risas diciendo que le hacía falta morderle más partes del cuerpo, dejando claro el tono relajado y de confianza que existe entre ellos.

Además, otros miembros de la comunidad han dicho que ambos son amigas y no amigos.



Hermes aprovechó para decir que todo es con respeto, que ama a su amiga, le desea todo el éxito y que no se malinterpreten las cosas, porque Doralis sabe el cariño que él le tiene.