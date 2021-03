Carolina Brid le responde a Zulay y le dice que no tome las cosas a pecho

La modelo y Miss Panamá 2013, Carolina Brid, decidió responderle a la diputada Zulay Rodríguez en su propia cuenta de Instagram, esto luego que se suscitara un cruce de palabras entre ambas, por una foto que publicó la funcionaria, en la que mostraba un perfil falso y se le acusaba de xenofobia.

En dicha publicación Zulay Rodíguez dijo lo siguiente: "Siguen los ataques de extranjeros de nacionalidad venezolana contra mi honor. Hago responsable a @rafaelrodriguezpty y a la directiva del grupo ARENA. No vamos a ceder en nuestra lucha, no me van a callar".

Acto seguido, muchas personas expresaron su indignación y la modelo decidió publicar lo siguiente: "La foto de perfil", esto junto a tres emotes de sonrisa sacástica.

Por supuesto, la diputada al ver esto decidió responderle de manera molesta.

"Increíble ver como una mujer se burla de como atacan a otra. Qué lástima que una exrepresentante de nuestro país se preste para juegos de extranjeros mal intencionados. Definitivamente en esos concursos solo eligen basura", dijo Zulay.

Al ver las críticas que le llegaban, Carolina decidió responder: "¿Por qué se eliminó mi comentario?¿ Por qué se denunció? Si me reí fue evidentemente de la página que crearon y que usted publicó en su cuenta. El que hizo esa página ha caído tan bajo que no merece más que reírse de su contenido, porque no tiene credibilidad. No tiene sentido discutir por algo de lo que usted también considera absurdo. La esperanza femenina va también en tomar no a pecho cosas innecesarias".

Recalca: "Si verdaderamente quieren tener a Dios en su vida, se entreguen y cumplan su condena. El amor y la justicia no pueden ir separados. Dios es amor y justicia".

Algunos comentarios muestran su apoyo a Carolina Brid, sin embargo, otros cuestionan que no era la mejor manera de hacerlo y le piden un poco de respeto para todas las mujeres, así como apoyo para Zulay Rodríguez.