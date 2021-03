Celebra por partida doble

Alexa Chacón celebró por partida doble, su cumpleaños 28 y el lanzamiento de su línea de suéter So Hot So me The Brand, con dos modelos de edición limitada.

En su cuenta de Instagram, la presentadora compartió un escrito que hizo ella, pero redactado en tercera persona, en el cual manifestó lo orgullosa que está y agradeció por ser valiente. “Me voy a permitir hacer la gallada de hablarte en tercera persona: estoy muy orgullosa de ti. Gracias por ser tan valiente. Por vivir tu vida y no la de nadie más. Por poner tu felicidad primero siempre. Por ir a por tus sueños a cómo de lugar... Día perfecto para lanzar @sohotsomebrand Espero les guste tanto como a mi este primer DROP que, como todos, será edición limitada. La idea es lanzar varios constantemente”, expresó Alexa.

Afirmó que estos primeros modelos están inspirados en los band tees de los 70s y 80s, y los de corte recto funcionan tanto para mujeres como para hombres. En cuanto al estilo merch, detalló que es versátil, y lo puedes combinar de muchas maneras, no solo con jeans y short. “Esta es una de mis ideas favoritas: bajar a un ‘look’ casual una falda de satín, seda o lentejuelas con un t-shirt de algodón. Si quieres puedes ponerle tacones como botas de tacón grueso o strappy heels... o simplemente zapatillas blancas para un ‘look’ de domingo”, comentó

La experta en moda agradeció a sus seguidores por sus felicitaciones y por apoyarla en comprar su mercancía.