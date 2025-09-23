Show - 23/9/25 - 02:44 PM

Chef Milanes estuvo en UCI: "Si estamos vivos, estamos ganando"

En estos momentos ya se encuentra mucho mejor y espera seguir subir contenido de comida a sus redes muy pronto.

 

Por: Redacción / Web -

El conocido chef Felipe Milanes pasó un mal rato en los últimos días, tras ser hospitalizado de emergencia y quedar en cuidados intensivos de un nosocomio.

Según contó, todo se suscitó por una infección de E. coli, misma que adquirió tras asistir a un evento normal, en el que degustó alimentos, pero que no esperaba que le pasara esto. 

Milanes pasó a una sala semi-intensiva y tras tres días en el hospital, continúa recuperándose con buen ánimo. “Cuando te toca, te toca… pero si estamos vivos, estamos ganando”, aseguró.

