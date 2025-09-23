Chef Milanes estuvo en UCI: "Si estamos vivos, estamos ganando"

El conocido chef Felipe Milanes pasó un mal rato en los últimos días, tras ser hospitalizado de emergencia y quedar en cuidados intensivos de un nosocomio.

Según contó, todo se suscitó por una infección de E. coli, misma que adquirió tras asistir a un evento normal, en el que degustó alimentos, pero que no esperaba que le pasara esto.

Milanes pasó a una sala semi-intensiva y tras tres días en el hospital, continúa recuperándose con buen ánimo. “Cuando te toca, te toca… pero si estamos vivos, estamos ganando”, aseguró.



En estos momentos ya se encuentra mucho mejor y espera seguir subir contenido de comida a sus redes muy pronto.