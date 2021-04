A cirugía por ruptura intracapsular de su implante

Para que sus seguidoras tomen conciencia, en especial las que tienen implantes mamarios, de la importancia de los chequeos de sus prótesis, Kathy Sandoval, la ex Big Brother, compartió que tiene una ruptura intracapsular del implante de la mama izquierda.

Según detalló en un video que dejó en su cuenta de Instagram, hace seis meses se realizó un examen y todo salió bien, pero en un nuevo examen se pudo percatar de lo sucedido con su implante, por lo que ahora tendrá que someterse a una cirugía.

“Agradecida de que haya sido a tiempo, en teoría es una operación sencilla... agradecida con Dios porque está encapsulada, no ha salido de la cápsula el material de la prótesis, lo que hace que dentro de una cirugía de urgencia sea algo sencillo, porque no ha emigrado a ganglios porque ahí sí fuese un más complicado”, detalló Sandoval.

Añadió que cuenta lo que le sucedió para que las féminas, que tienen más de 10 años con sus prótesis, sean más constante, y hagan exámenes de rutinas para conocer su cuerpo.

“En mi caso fue de paciente asintomática, porque ni me dolía ni me picaba y al hacerme mi examen manual no sentía nada... esa es mi recomendación, cada seis meses para aquellas que tienen más de 10 años con sus prótesis y las que tienen menos de 10 que lo hagan anual”, resaltó, dejando claro que comparte su historia par que no le pase a otras como a ella.

Kathy está confiada que todo saldrá bien, aseguró que tiene a los mejores doctores guiados por Dios y la motivación y compañía de su familia.