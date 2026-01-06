¡Despelote! Barbel acusa a Sech de frenarlo, envidiarlo y creer que es mejor

El reguesero panameño Barbel generó una fuerte polémica anoche tras publicar una serie de historias en su cuenta de Instagram donde arremetió directamente contra Sech y lo acusó de opacarlo para que no pueda surgir musicalmente.

Barbel acusó a Sech de "trancar el camino" a otros artistas locales y de ser responsable de que la industria musical en Panamá no progrese.

Afirmó que Sech habría contactado a terceros para evitar que otros artistas grabaran con él. Además, mencionó específicamente que Sech supuestamente habló con personas del equipo de Danny Ocean para frustrar una colaboración.

También sostuvo que Sech invirtió una fuerte suma de dinero con la intención de opacar su carrera y que incluso alquiló a un allegado ("friend") de Barbel para humillarlo.

Para rematar, criticó la actitud de Sech, llamándolo "tremendo gánster" de forma sarcástica y señalando que este tipo de acciones dividen la unión necesaria para exportar el talento panameño.

Por si esto fuera poco, lo llamó pe...a y afirma que una muestra de su poder es que tienen a Boza en "showcitos" baratos en cualquier esquina.

Por el momento, Sech no ha emitido una respuesta pública oficial, manteniéndose enfocado en los preparativos de sus presentaciones tras la clasificación de Panamá al Mundial 2026.