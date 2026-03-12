Show - 12/3/26 - 08:36 AM

¡Nació el heredero! Anyuri feliz por la llegada de su hijo Milán

Su publicación se llenó de mensajes de felicitaciones de fans y seguidores que celebraron con ella la llegada de su primogénito.

 

Anyuri le reveló sus seguidores el nacimiento su primer hijo Milán, momento que describe como el más importante de su vida.

“Mi plan era uno... pero Dios tenía otro. Y así, el 7 de marzo, llegó al mundo el amor más grande de mi vida... Milán”, dijo la cantante.

En el video que compartió, Anyuri muestra parte de una canción inspirada en su nueva etapa como madre. “Ya no me siento sola, cambiaste mi vida”, dice una sección de la letra. 

